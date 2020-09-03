Клуб для поддержки родственников наркозависимых планируют открыть в Кизляре

МАХАЧКАЛА, 3 сентября. /ТАСС/. Клуб для оказания помощи родственникам алко- и наркозависимых планируют открыть при Кизлярском межрайонном наркологическом диспансере в Дагестане. Об этом сообщила в четверг журналистам пресс-служба мэрии Кизляра.

"При [Кизлярском] межрайонном наркодиспансере планируют создать клуб анонимных созависимых, то есть родственников, близких страдающих нарко- и алкозависимостью. Цель открытия клуба, как отметили в спецмедучреждении, решение таких проблем, как изолированность от общества, устранение конфликтов и разногласий в семье и на работе, деструктивных отношений в семье", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты "готовы оказать анонимным созависимым помощь в том, чтобы научиться жить собственной жизнью, отказаться от ответственности за жизнь алкоголика или наркомана, расставлять здоровые границы во взаимоотношениях с алкоголиком или наркоманом".

"Группы для созависимых являются полностью анонимными. Встречи [с ними] будет проводить исполняющий обязанности главного врача [Кизлярского межрайонного наркологического диспансера] Гаджимурад Алиев", - сообщается в тексте.

По данным регионального Минздрава, в центральной городской больнице Дербента впервые в южном Дагестане в прошлом году открылся анонимный кабинет для наркозависимых и больных алкоголизмом, где оказывают специализированную медико-санитарную помощь 12 районам юга региона.