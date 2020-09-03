В Москве с 4 сентября возобновляется проведение конгрессов и выставок

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Проведение конгрессов и выставок с соблюдением антикоронавирусных мер возобновляют в Москве с 4 сентября. Об этом сообщается в указе мэра Москвы, опубликованном в четверг на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"С 4 сентября 2020 года возобновляется осуществление конгрессно-выставочной деятельности (в полном объеме) с соблюдением требований, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), установленных Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве", - говорится в документе.

В Москве из-за ситуации с коронавирусом с 5 марта ввели режим повышенной готовности, с 29 марта - режим самоизоляции. В результате были закрыты многие магазины, кафе, спортзалы и другие объекты. С середины мая власти начали смягчать ограничения в связи с улучшением эпидемической ситуации. С 9 июня отменены режимы самоизоляции и пропусков, но остались в силе меры предосторожности, подразумевающие ношение масок и перчаток в общественных местах, а также соблюдение социальной дистанции.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 26 млн человек, свыше 863 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 009 995 случаев заражения, выздоровели 826 935 человек, умерли 17 528. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Москве ситуация по коронавирусу, которая была самой сложной в России, согласно статистике, значительно улучшилась. Всего в городе выявлено 264 374 случая заражения, из них 690 за последние сутки. Выздоровели 217 899 человек, умерли 4 857. Число выздоровевших за сутки вновь превысило число заразившихся и составило 1 157. В столице ведется кампания по массовому добровольному тестированию граждан на антитела к коронавирусной инфекции.

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