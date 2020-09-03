В Крыму обсуждают вариант подачи воды в Симферополь из водохранилища в Белогорском районе

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Вариант подачи воды из Тайганского водохранилища в Белогорском районе Республики Крым для пополнения Симферопольского водохранилища на постоянной основе проходит обсуждение и пока считается наиболее эффективным, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе дирекции по управлению ФЦП по социально-экономическому развитию региона.

Со 2 сентября 2020 года в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов начался второй этап ограничения водоснабжения. В связи с обмелением из-за засухи снабжающих водохранилищ (Аянского, Партизанского и Симферопольского) вводятся графики подачи воды.

"Мы рассмотрели вопрос еще раз не о временной схеме, как сегодня в аварийном режиме проложены трубы от Тайганского водохранилища в Симферопольское. Может, этот вариант сейчас обсчитать и сделать на постоянной основе дополнительный источник водоснабжения Симферополя. Это Тайганское водохранилище. Такой вариант возможен, и он будет наиболее эффективным", - процитировали в пресс-службе замминистра экономического развития РФ Сергея Назарова, который находится с рабочей поездкой в Крыму. По его словам, тема стабильного водоснабжения Крыма обсуждалась с властями региона.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов в начале июля 2020 года обратился к министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой о помощи в прокладке трубопровода от Тайганского до Симферопольского водохранилища в связи с дефицитом воды, который испытывает столица республики из-за жаркой, засушливой погоды. 11 июля в регион прибыл первый эшелон с трубами, началась прокладка водовода. 10 августа военнослужащие подразделений материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов завершили переброску воды.

Аксенов сообщал журналистам, что власти республики готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.

Засушливый год

Крымский гидрометцентр 1 сентября сообщил, что основные реки, питающие водохранилища в Крыму, пересохли. В частности, с 26 июля пересохла река Кача у села Суворово, 3 августа пересохла река Альма выше Партизанского водохранилища, 13 августа пересохла река Черная выше Чернореченского водохранилища, 18 августа пересохла река Бельбек у села Фруктовое, 29 августа впервые за историю гидрометеорологических наблюдений пересохла река Тонас, являющаяся правым притоком реки Биюк-Карасу.

В регионе на 1-5 сентября объявлено штормовое предупреждение из-за экстремальной жары.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. При этом текущий год выдался очень засушливым, и вопрос о возможном дефиците воды стоит на повестке дня.