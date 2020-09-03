Число привитых от гриппа жителей Адыгеи вырастет в 2020 году на 20%

МАЙКОП, 3 сентября. /ТАСС/. Прививочная кампания от гриппа в Адыгее охватит порядка 281 тыс. человек, что на 20% больше, чем в 2019 году. Ее начнут с детей, беременных женщин, людей, имеющих хронические заболевания, лиц старше 60 лет и специалистов высокого риска, сообщил ТАСС в четверг министр здравоохранения республики Рустем Меретуков.

"В 2019 году в республике привили от гриппа около 42% населения, но на фоне пандемии коронавируса опасность осложнений увеличивается в разы, поэтому мы увеличили план вакцинации. Чтобы создать так называемый коллективный иммунитет, нужно привить минимум 60% населения, это не менее 281 тыс. жителей. Но в отношении категорий высокого риска - это учителя, врачи - ставится планка в 80%. Это обезопасит нас от серьезного подъема заболеваемости и от осложнений", - сказал он.

В ближайшие дни в республику поступит два вида отечественной вакцины - "Совигрипп" и "Ультрикс Квадри", которые прошли многократные испытания, регистрацию в Росздравнадзоре и одобрены Всемирной организацией здравоохранения. Прививочная кампания в регионе будет проходить в течение двух месяцев. Желающие пройти вакцинацию смогут обратиться к участковому терапевту, прививочные кабинеты организованы во всех поликлиниках и амбулаториях. Кроме того, сформированы прививочные бригады, которые будут проводить вакцинацию на дому и в профессиональных коллективах, добавил министр.

Мобильные медпункты для желающих пройти процедуру вакцинации от гриппа планируют также организовать в крупных торговых центрах Адыгеи. "Плюсы" этого решения - удобное для граждан время без необходимости посещения медучреждений. Для вакцинирования будут только необходимы паспорт и медполис, сообщил журналистам руководитель Роспотребнадзора по республике Сергей Завгородний.