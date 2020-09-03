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Три водозабора для снабжения восточной части Крыма сдадут в эксплуатацию до конца года

В общей сложности они будут подавать 190 тыс. куб. м воды в сутки

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Три водозабора сдадут в эксплуатацию в Крыму до конца года, что позволит обеспечить питьевой водой восточные регионы полуострова, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе дирекции по реализации ФЦП по социально-экономическому развитию Республики Крым и города Севастополя.

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"В этом году три водозабора в Крыму должны сдаться. Сегодня мы смотрели готовность этих водозаборов, со сдачей в текущем году, чтобы они уже вышли на проектную мощность. Это порядка 190 тыс. кубов воды, которые будут подаваться", - процитировали в пресс-службе заместителя министра экономического развития России Сергея Назарова, который находится с рабочей поездкой в Крыму.

Он напомнил, что два года назад было принято решение о подаче воды в восточные регионы полуострова в аварийном режиме. Вода пока подается по временной схеме в русло Северо-Крымского канала. В 2023 году она будет пущена по трубе, чтобы минимизировать расходы от испарений. "Тем самым [получится] закрыть проблему водоснабжения востока Крыма", - отметил Назаров.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. При этом 2020 год выдался очень засушливым, и вопрос о возможном дефиците воды стоит на повестке дня.

Благодаря поддержке Минприроды России в Крыму реализован проект по использованию подземных вод для организации водоснабжения населения полуострова. В частности, в сентябре 2016 года завершилось строительство трех водозаборов, пробурено 36 скважин, что позволило обеспечить питьевой водой около 400 тыс. жителей восточного Крыма по временной схеме, которая эксплуатируется до настоящего времени.

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