В Симферополе открыли мемориальную доску легендарной крымской партизанке

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Мемориальную доску легендарной крымской партизанке Александре Андреевой, которая принимала участие в боевых действиях против нацистов в Крыму, а после войны долгое время возглавляла Крымскую организацию партизан и подпольщиков, установили в Симферополе, сообщил на своей странице "ВКонтакте" глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Памятная доска установлена в Симферополе на доме, где Андреева проживала. Крымчанка награждена орденом Отечественной войны первой степени, орденом Красной звезды, медалью "За отвагу", в 2001 году ей было присвоено звание "Почетный крымчанин". Андреева умерла в Симферополе 10 ноября 2017 года на 95-м году жизни.

"Для меня было честью принять участие в торжественном мероприятии, посвященном открытию памятной доски ветерану Великой Отечественной войны Александре Федоровне Андреевой. Знал Александру Федоровну лично как достойного и сильного духом человека, настоящего патриота Крыма. Много лет она возглавляла региональную организацию партизан и подпольщиков, внесла большой вклад в развитие нашего полуострова, в патриотическое воспитание молодежи", - написал Аксенов.

Андреева родилась 9 мая 1922 года в Смоленской области. Войну она встретила в Севастополе, где служил ее муж-летчик. Вначале она потеряла мужа, погибшего в воздушном бою, затем и ребенка. Потом был Сталинград, где она работала в госпитале, а позже - разведшкола. В 1943 году ее забросили в Крым, в партизанское соединение, которое сражалось с немецкими оккупантами. Здесь она стала помощником комиссара партизанской бригады Южного соединения.

Рассказывая о том периоде, она не скрывала слез. Говорила, что в тяжелом бою, когда каратели зажали партизан в ущелье, она была ранена и попросила, чтобы ее оставили, не желая обременять отступающих партизан. Против небольшого отряда оккупанты тогда бросили 20-тысячную группировку с танками и авиационной поддержкой.

Раненую засыпали листьями под деревом. По ее просьбе оставили гранату, чтобы она могла подорвать себя, но не сдаться врагу. В лесу Александра Федоровна провела трое суток. Отбив наступление гитлеровцев, партизаны вернулись за своим боевым товарищем. Затем было долгое лечение - более восьми месяцев в госпиталях. 9 мая 1945 года она встретила в Симферополе. Рассказывала, что был грандиозный салют "из всех видов оружия, какое только было".