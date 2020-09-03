Онлайн-выставка "От Кремля до Рейхстага" открылась в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Фотовыставка онлайн "От Кремля до Рейхстага", посвященная 75-летию окончания Второй мировой войны, открылась в четверг в Брюсселе. Ее организаторами выступили Российский центр науки и культуры (РЦНК) и посольство России в Бельгии. В этот же день в Брюсселе прошла демонстрация документального фильма "Россия сражается" (The Battle of Russia), снятого в 1943 году по заказу Министерства обороны США - союзника СССР в борьбе против гитлеровской Германии.

"Эта выставка является проектом Музея Победы (Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 годов). Ее онлайн-показ в Брюсселе приурочен к 75-й годовщине завершения Второй мировой войны, точку в которой поставила капитуляция Японии 2 сентября 1945 года. Представленные около 40 графических работ и плакатов повествуют о событиях сороковых годов. Через кисть и карандаш художников, принимавших участие в сражениях, зрителю передается атмосфера того времени. Работы интересны своей документальностью и оригинальностью художественного стиля", - сообщили корреспонденту ТАСС в РЦНК.

Экспонаты сопровождают исторические справки и рассказы о художниках на английском языке. Показ выставки организован на сайтах РЦНК и посольства России, а ее открытие состоялось на первой в новом сезоне онлайн - встрече Дискуссионного клуба РЦНК.

Американская 83-минутная лента The Battle of Russia 1943 года стала одной из серии американских документальных и художественных фильмов, снятых в поддержку воюющего СССР, в рамках государственной кампании по подготовке американского общественного мнения к вступлению США в войну на европейском театре военных действий, которое произошло 6 июня 1944 года.

"История не знает более великого проявления мужества, чем тот, что продемонстрировал народ Советской России", - с этой фразы Генри Льюиса Стимсона, занимавшего пост военного министра США в 1940-1945 годах, начинается фильм. Лента не только рассказывала американским зрителям о героической борьбе советского народа в первые годы войны, но и знакомила их с фактами истории, экономики, географии и даже быта народов СССР.

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