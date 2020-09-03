Построенные вблизи заповедника под Курском дома начнут регистрировать в 2021 году

КУРСК, 3 сентября. /ТАСС/. Жилые дома, построенные при наличии разрешения в буферной зоне государственного заповедника имени В. В. Алехина в Курской области, планируют начать регистрировать в феврале 2021 года, сообщил в четверг на встрече с жителями деревни Кукуевка губернатор региона Роман Старовойт.

Конфликт между жителями деревни в Курской области и представителями биосферного заповедника возник в 2018 году после создания охранной зоны вокруг заповедника. После этого Росреестр стал отказывать в регистрации права собственности на частные дома, построенные в границах буферной зоны. В июле 2019 года губернатор региона Роман Старовойт обратился в правительство РФ, федеральные ведомства с просьбой о содействии в решении проблемы владельцев 1,9 тыс. участков. Очередное обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь жители деревни опубликовали в соцсетях в июле 2020 года.

"В нашем понимании - это февраль следующего [2021] года", - сказал Старовойт, отвечая на вопрос жительницы Кукуевки о сроках регистрации домов, построенных при наличии разрешения. Разрешение на строительство жилых домов было выдано владельцам 420 участков из 1,9 тыс., приобретенных в районе буферной зоны заповедника.

По словам замгубернатора региона Алексея Смирнова, на ближайшем заседании правительства России, ориентировочно в сентябре, планируется рассмотреть и принять постановление Минприроды РФ, предполагающее возможность корректировки охранных зон заповедников. Кроме того, в администрации региона продолжаются переговоры с руководством заповедника об условиях согласования хозяйственной деятельности с собственниками земельных участков. Одним из условий является передача заповеднику двух памятников природы регионального значения и прилегающие к ним земли площадью 780 га.

Государственный биосферный заповедник имени профессора В. В. Алехина, образованный на территории Курской области в 1935 году, с 1979 года входит в международную сеть резерватов ЮНЕСКО, которая призвана сохранить для будущих поколений типичные природные экосистемы.