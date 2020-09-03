Вузы в регионах будут сами принимать решение о возврате онлайн-обучения

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Российские вузы в регионах будут сами принимать решение о возврате дистанционного обучения, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия-1" .

"Если будет эпидемиологическая ситуация ухудшаться, то, естественно, в регионах будут принимать соответствующие решения", - сказал Фальков, отвечая на соответствующий вопрос. Министр отметил, что нужно проработать разные сценарии того, как будет развиваться ситуация в стране. Важно также не допустить появления очагов распространения коронавируса в общежитиях и в университетах, подчеркнул он.

Он также рассказал, что ограничений по числу студентов в аудиториях вузов из-за коронавируса не будет. "Есть жесткое требование, чтобы носить маски. Маску разрешено снимать только преподавателю, при проведении занятий, это понятно. Либо в творческих вузах. А в остальных случаях в лекционных аудиториях может быть любое количество, наши вузы многие ввели все-таки ограничения. Если на занятии больше определенного количества студентов, то оно проводится онлайн. Ряд вузов такой определили порог - 50 студентов. Если больше, то автоматически занятие проводится онлайн", - сообщил Фальков.

"Некоторые вузы значительную часть лекций перевели на дистант. Особенно если больше 50-70 человек собирается. Кто-то, может быть, даже целые заключительные курсы, итоговые, перевел", - добавил Фальков. Министр напомнил, что в этом учебном году действуют новые санитарно-гигиенические правила: измерение температуры, масочный режим в учебном заведении, проветривание помещений и так далее.

Глава Минобрнауки также рассказал, что более 4 млн студентов приступили к обучению в вузах в новом учебном году. Говоря об иностранных студентах, Фальков сообщил, что к обучению в этом году приступили порядка 300 тыс. человек из разных стран, при этом 130 тыс. из них находились в России во время пандемии, какая-то часть приехала из стран, у которых с Россией открыты границы. Для остальных организовано онлайн-обучение, сообщил Фальков. Кроме того, министр добавил, что стоимость обучения в вузах в этом году осталась на уровне 2019 года. "Абсолютное большинство вузов последовали этой рекомендации", - сказал Фальков.

Как проходят занятия из-за пандемии

В российских университетах с нового учебного года введен масочный режим, исключение сделано для занятий творческой направленности, а также для преподавателей, ведущих лекции. Средствами индивидуальной защиты, масками, перчатками педагогов, студентов и персонал должен обеспечивать университет. Вузам не запрещено проводить очные занятия, но заочные и вечерние курсы рекомендовано временно перевести в дистанционный режим.

Роспотребнадзор также рекомендует пересмотреть учебное расписание и время перерывов, чтобы максимально разобщить разные группы студентов. К работе не следует допускать преподавателей старше 65 лет или имеющих хронические заболевания. Студенты-иностранцы смогут посещать занятия только после прохождения 14-дневной самоизоляции и сдачи на 10-12-й день теста на коронавирус.