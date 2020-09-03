Медведица с двумя медвежатами вышла на Чукотке к жителям Певека

ТАСС, 3 сентября. Краснокнижная белая медведица с двумя медвежатами вторую неделю бродит в окрестностях чукотского города Певека, где живут более 4,4 тыс. человек. Это исключительный случай для города и создает опасность и для жителей, и для редких животных, которые могут привыкнуть к жизни вблизи людей, сообщает в четверг пресс-служба Всемирного фонда дикой природы (WWF).

"Жители третьего по величине города Чукотки - Певека - крайне обеспокоены появлением семейства белых медведей в окрестностях населенного пункта. Для Певека заходы белых медведей скорее исключительный случай, поэтому бригады "Медвежьего патруля" (специально обученной группы местных жителей, которые с помощью ракетниц и громкоговорителей отпугивают белых медведей) в городе нет", - говорится в сообщении.

Белая медведица с двумя медвежатами вторую неделю находится в окрестностях города. Сначала хищники днем лежали на городской сопке, ночью бродили по окрестностям. На этой неделе их наблюдают возле городского аэропорта. Ситуация опасна и для жителей, и для животных, которые могут остаться у города, питаясь на свалках, считают эксперты Всемирного фонда дикой природы.

"Сейчас очевидно, что нужна помощь администрации округа в формировании временной бригады, которая могла заниматься отгоном этой медведицы с детенышами. Также срочно нужны средства отпугивания и техника - машина, вездеход, трактор или квадроцикл. Всемирный фонд дикой природы, в свою очередь, готов оказать необходимую экспертную и организационную поддержку", - цитируют в сообщении координатора по сохранению биоразнообразия Арктики Михаила Стишова.

Первая группа волонтеров, получившая название "Медвежий патруль", появилась в 2006 году. Добровольцы предупреждали о появлении и белых медведей и отпугивали их от населенных пунктов, которые расположены на пути сезонной миграции хищников. Сейчас на Чукотке действуют две подобных бригады, многие волонтеры работают в них уже более 10 лет. Также они помогают вести учет поголовья краснокнижных хищников.

Белый медведь внесен в международную Красную книгу и Красную книгу РФ. Всего в мире насчитывается 20-25 тыс. особей, не более 7 тыс. из которых обитают на территории России. Охота на них в России запрещена с 1957 года.