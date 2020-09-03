В МЭР рассматривают вариант заполнения Межгорного водохранилища для снабжения Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Возможность заполнения Межгорного водохранилища в Крыму для снабжения Симферополя водой рассматривается в Министерстве экономического развития РФ, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Дирекции по управлению ФЦП по социально-экономическому развитию региона.

"Вопрос водоснабжения Крыма достаточно сложный. У нас есть в проработке вариант заполнения Межгорного водохранилища за счет различных поверхностных источников, что обеспечит и Симферополь, и Севастополь с этого водохранилища. В стадии проработки [сейчас]. Окончательного решения нет, оно будет до конца года принято по результатам технического обоснования", - приводятся в сообщении слова замминистра экономического развития РФ Сергея Назарова, который находится с рабочей поездкой в Крыму.

Ранее сообщалось, что со 2 сентября 2020 года в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов начался второй этап ограничений водоснабжения. Графики подачи воды вводятся в связи с обмелением из-за засухи снабжающих водохранилищ: Аянского, Партизанского и Симферопольского. Межгорное водохранилище наполнялось ранее из Северо-Крымского канала. Сейчас оно не функционирует.

В апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с общественностью Крыма поручил обеспечить подготовку документации по использованию Межгорного водохранилища для устранения проблемы дефицита воды в Крыму и Севастополе. Решение проблемы важно и для развития экономики, и для повседневной жизни на полуострове.

Гендиректор госпредприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов сообщал журналистам, что Межгорное водохранилище восстановят к 2024 году после пятилетнего простоя, специалисты разрабатывают схему по перехвату вод четырех горных рек для его наполнения. В частности, будет проведена полная реконструкция основания водохранилища, углубление, гидроизоляция, замена изношенного магистрального трубопровода. На эти цели выделяется 25 млрд рублей.