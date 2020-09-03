Патриарх Кирилл возведет белорусского экзарха в сан митрополита 6 сентября

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возведет епископа Минского и Заславского Вениамина (Тупеко) в сан митрополита 6 сентября, сообщает в четверг пресс-служба патриарха.

"6 сентября 2020 года <…> Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит чин возведения в сан митрополита преосвященного Вениамина, епископа Минского и Заславского. <…> Чин возведения епископа Минского и Заславского в сан митрополита будет совершен 6 сентября 2020 года за литургией в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве", - говорится в сообщении.

25 августа синод Русской православной церкви (РПЦ) назначил епископа Вениамина патриаршим экзархом всея Беларуси.