Власти Коми заключили соглашение с Фондом перспективных исследований о медкластере Арктики

СЫКТЫВКАР, 3 сентября. /ТАСС/. Правительство Республики Коми заключило соглашение о сотрудничестве с Фондом перспективных исследований о создании арктического медицинского кластера в Воркуте, сообщил в четверг врио главы Республики Коми Владимир Уйба.

"Сегодня подписано соглашение о сотрудничестве между правительством республики и Фондом перспективных исследований. Это соглашение в развитие поручения зампреда правительства РФ Юрия Трутнева, один из его пунктов - это создание арктического медицинского кластера в Воркуте. Ранее наша инициатива уже получила одобрение со стороны Федерального медико-биологического агентства РФ и Минздрава России", - сказал Уйба в своем видеообращении к жителям, оно размещено на официальной странице Коми "ВКонтакте".

По его словам, воркутинский арктический кластер станет одним из региональных центров формирующейся арктической сети российской медицины. Кластер будет оказывать специализированную медицинскую помощь экипажам судов по трассе Северного морского пути. "Встречаясь с жителями, лидерами общественного мнения в Воркуте, я рассказывал об инициативах, которые мы сегодня выдвигаем в целях создания дополнительных рабочих мест в Воркуте, таких высокотехнологичных направлений, понимая, что нельзя делать ставку только на угледобывающую отрасль. Такие новые направления для Воркуты и Инты очень важны и создают уверенность в завтрашнем дне наших моногородов", - сказал врио главы Коми.

Ранее в июле руководитель региона сообщал, что планируемый в Воркуте арктический медицинский кластер позволит развивать в Коми современные медицинские технологии и привлечь разработки ученых республики по адаптации человека к жизни на Севере. Кластер необходим для медицинского сопровождения отраслей, участвующих в программах развития Северного морского пути, программах освоения Арктики, ресурсодобывающих производств, геологоразведки. Для запуска кластера в Воркуте планируется построить инновационный центр оказания специализированной медицинской помощи, открыть структурное подразделение Коми научного центра УрО РАН. Проект поддержал Трутнев и предложил его доработать.

Воркута - заполярный угледобывающий моногород в Коми с населением около 74 тыс. человек, четвертый по величине за северным полярным кругом, опорная зона Арктики РФ. В состав городского округа Воркуты входят семь населенных пунктов - город и поселки. Практический весь добываемый в Воркуте уголь поставляется на Череповецкий металлургический комбинат.