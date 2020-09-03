Полиция Вашингтона опубликовала видео инцидента с гибелью афроамериканца при задержании

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Полиция Вашингтона выложила в четверг в открытый доступ видео с нательной камеры своего сотрудника, на котором запечатлен момент убийства афроамериканца Диона Кея при задержании.

Как ранее сообщал глава полиции Вашингтона Питер Ньюшэм, стражи порядка обнаружили припаркованную на улице машину, внутри которой, предположительно, находились вооруженные люди. На снимках видно, что сотрудники полиции выскочили из патрульного автомобиля и с криками "Не двигаться!" побежали к припаркованной машине, в которой находился подозреваемый. Кей вышел из машины и попытался скрыться, однако полицейский практически в упор выстрелил ему в грудь.