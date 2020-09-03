Полиция Вашингтона опубликовала видео инцидента с гибелью афроамериканца при задержании

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Полиция Вашингтона выложила в четверг в открытый доступ видео с нательной камеры своего сотрудника, на котором запечатлен момент убийства афроамериканца Диона Кея при задержании.
Как ранее сообщал глава полиции Вашингтона Питер Ньюшэм, стражи порядка обнаружили припаркованную на улице машину, внутри которой, предположительно, находились вооруженные люди. На снимках видно, что сотрудники полиции выскочили из патрульного автомобиля и с криками "Не двигаться!" побежали к припаркованной машине, в которой находился подозреваемый. Кей вышел из машины и попытался скрыться, однако полицейский практически в упор выстрелил ему в грудь.
The BWC footage in connection with this incident has been released and can be viewed here: https://t.co/AOY1EzSwiv https://t.co/HQDY35YfS2— DC Police Department (@DCPoliceDept) September 3, 2020
На замедленной съемке, которую также предоставила полиция, видно, что в у Кея в момент выстрела полицейского был пистолет. Он имеется среди вещественных доказательств. Видео подтверждает, что полицейский не стрелял в спину убегавшему. Ньюшэм в свою очередь сообщил в четверг, что сотрудники, причастные к инциденту, на время расследования были отправлены в административные отпуска.
После появления сообщений о гибели афроамериканца во время задержания полицией более 100 человек в ночь со среды на четверг собрались у полицейского участка в седьмом округе американской столицы, где произошел инцидент со стрельбой. По данным Fox News, они скандировали "Жизни темнокожих имеют значение". Затем некоторые из них переместились к дому мэра города Мюриэл Боузер и требовали опубликовать кадры с нательных камер участвовавших в задержании полицейских. Некоторые угрожали сжечь ее дом.