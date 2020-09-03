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Пандемия COVID-19

Школу в Великом Новгороде закроют до конца сентября из-за коронавируса у педагога

На коронавирус проверят весь педагогический состав учебного заведения

ТАСС, 3 сентября. Школа №10 в Великом Новгороде с 4 сентября и до конца месяца будет закрыта на карантин из-за выявленного у одного из учителей коронавируса. Об этом в четверг сообщили в региональном оперштабе по борьбе с распространением новой инфекции.

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"С 4 по 30 сентября школа № 10 Великого Новгорода закрывается на карантин по требованию Роспотребнадзора. Это связано с тем, что у одного из учителей был выявлен COVID-19", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в региональном министерстве образования, в школе обучаются 668 детей. На коронавирус проверят весь педагогический состав школы. После стабилизации ситуации школу откроют, уточнили в оперштабе.

По данным оперштаба, всего за время пандемии в регионе выявили 4 406 случаев заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 21 случай. Выздоровели 3 600 пациентов, умерли 76.

В новость внесена правка (23:08 мск) - передается с уточнением в цитате, верно - с 4 по 30 сентября.

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РоссияНовгородская областьПандемия COVID-19
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