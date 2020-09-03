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Пандемия COVID-19

Каир начнет переговоры с Москвой о производстве "Спутник V" в Египте после испытаний

Сейчас никакие переговоры еще не ведутся, отметил в министерстве здравоохранения и народонаселения республики

КАИР, 3 сентября. /ТАСС/. Каир начнет переговоры с Москвой о запуске в Египте производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" по завершении всех клинических исследований. Об этом сообщили в четверг ТАСС в министерстве здравоохранения и народонаселения арабской республики.

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"Мы отслеживаем результаты третьего этапа клинических испытаний российской вакцины, - сказал источник. - Мы изучаем и анализируем имеющиеся данные и отчеты о вакцине. После завершения этого исследования начнутся прямые переговоры с Россией о производстве вакцины в Египте". В министерстве уточнили, что в настоящее время никакие переговоры еще не ведутся. "Мы сперва должны изучить все отчеты и данные по итогам третьей фазы с точки зрения их соответствия принятым в Египте стандартам безопасности здоровья", - добавил собеседник агентства.

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ЕгипетРоссияПандемия COVID-19
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