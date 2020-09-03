В Сыктывкаре открыли после реконструкции мемориал Герою Советского Союза Николаю Оплеснину

СЫКТЫВКАР, 3 сентября. /ТАСС/. Обновленный после реконструкции мемориал Герою Советского Союза Николаю Оплеснину открыли в Сыктывкаре, сообщил в четверг врио главы республики Владимир Уйба.

"Он участвовал в боях на Северо-Западном, Ленинградском и Волховском фронтах. Звание Героя Советского Союза получил в декабре 1941 года за то, что вывел из окружения свою стрелковую дивизию. Такие герои, как Николай Васильевич, и еще миллионы солдат и офицеров, павших и ныне здравствующих, отстояли нашу страну и спасли мир от фашизма. Помнить, какой ценой досталась нам победа, и чтить память героев войны - это наша святая обязанность", - сказал Уйба в видеообращении к жителям, оно размещено на странице Коми "ВКонтакте".

На открытии мемориала присутствовали родственники героя - внуки, правнуки и маленькая праправнучка. "Мы очень дорогой ценой заплатили за эту Победу, но она не была напрасной, подтверждением этому является непрекращающаяся цепочка поколений", - сказал руководитель региона.

По данным пресс-службы главы региона, реконструкция мемориала, установленного в 1995 году, проведена по инициативе Торгово-промышленной палаты Коми и за счет средств более 20 предпринимателей и компаний Сыктывкара.

"От всей души благодарим организаторов и исполнителей работ по благоустройству памятного места. Все получилось очень красиво и достойно", - сказал внук Оплеснина Алексей Помысов.

Оплеснин воевал на фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 года, тогда ему было 26 лет. В сентябре 1941 года дивизия, в которой он служил, попала в окружение. Как командиру разведроты Оплеснину было поручено связаться с частями Красной Армии. Выполняя приказ, он с большим риском для жизни прошел сквозь боевые порядки противника, трижды переплывал холодную реку Волхов. При его активнейшем участии дивизия вырвалась из вражеского кольца, форсировала Волхов и соединилась с войсками Красной армии. За образцовое выполнение задания командования 27 декабря 1941 года Оплеснину присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". Оплеснин погиб 19 марта 1942 года при подготовке боевой операции в районе города Чудова Новгородской области. Его именем названы улицы в городах и районах Республики Коми, его имя носит средняя школа Сыктывдинского района и самолет L-410 компании "Комиавиатранс". В городе Чудово, у которого погиб Оплеснин, в честь героя названа улица.