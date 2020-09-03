В Керчи отреставрируют одну из старейших гимназий Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Одну из старейших гимназий в Крыму - керченскую гимназию №2 имени В. Г. Короленко - отреставрируют к 2022 году, работы начнутся в этом году. Она станет единым культурным комплексом с Митридатскими лестницами, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе дирекции по управлению ФЦП по социально-экономическому развитию Крыма.

"Лестница [Митридатская] в этом году будет точно закончена, а в гимназии в этом году начнется реставрация, уже в 2022 году будет закончена", - приводятся в сообщении слова заместителя министра экономического развития России Сергея Назарова, который находится в Крыму с рабочей поездкой.

По его словам, в гимназии планируется разместить музейный комплекс, недалеко планируется строительство яхтенной марины. "Поэтому здесь будет красивый комплекс и ворота Крыма как раз будут красиво украшать", - отметил он.

Гимназия была построена в конце XIX века и ни разу не ремонтировалась. Она находится вблизи одного из символов Керчи - Митридатских лестниц, которые ведут на гору Митридат, где в античности располагался дворец Боспорского царя Митридата VI Евпатора.

Назаров отметил, что объекты культурного наследия в Крыму требуют особого внимания. В частности, речь идет о создании музейного квартала, центром которого станет картинная галерея художника-мариниста И. К. Айвазовского в Феодосии. "Это целый комплекс, который коренным образом изменит ситуацию вообще музейного фонда Айвазовского. Потому что у нас всего получается 11-12% картин выставлено в сегодняшних экспозициях. Это важный объект", - сообщил он.

Галерея размещается в доме, построенном по проекту Айвазовского в 1848 году, позднее художник пристроил к нему большой выставочный зал. Основанная им картинная галерея - один из старейших художественных музеев России. В ней хранится крупнейшее в мире собрание произведений художника (416 работ). В том числе такие работы, как "Девятый вал", "Севастопольский рейд", "Море. Коктебель", "Среди волн" и другие.