Резерв врачей сформируют в Дагестане для госпиталей, где лечат пациентов с коронавирусом

МАХАЧКАЛА, 3 сентября. /ТАСС/. Минздрав Дагестана сформирует резерв анестезиологов-реаниматологов и врачей терапевтического профиля для временного трудоустройства в госпитали, предназначенные для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в четверг на сайте регионального министерства здравоохранения.

"Министерство здравоохранения Дагестана объявляет о формировании резерва врачей анестезиологов-реаниматологов и врачей терапевтического профиля для трудоустройства на временной основе в "ковидные" госпитали. Создание дополнительных бригад позволит уменьшить нагрузки на медработников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новые сотрудники будут оказывать медицинскую помощь больным COVID-19. "Их ждет работа в инфекционных отделениях, в том числе в так называемой "грязной" зоне, и напряженный график работы сутки через сутки. Соискателям необходимо отправить резюме с номером телефона на адрес электронной почти minzdravоk@mail.ru. После подачи заявки с соискателями свяжутся для онлайн-собеседования", - сообщается в тексте.

Как отмечается на сайте, осенью Дагестан "ждет сочетание гриппа и коронавируса, что может привести к осложнению эпидемиологической ситуации, и для снижения угрозы возникновения двух эпидемий необходимо провакцинировать от гриппа до 60% жителей республики".

В среду ТАСС сообщал, что в медорганизациях Дагестана создан резерв необходимых 56 лекарств и 11 наименований СИЗов для борьбы с COVID-19 на 308 млн рублей. Отмечалось, что в связи с ростом заболеваемости Минздравом Дагестана ежедневно на основании мониторинга ситуации разворачиваются дополнительные госпитали и койки. В настоящее время для оказания медпомощи больным с внебольничной пневмонией и COVID-19 в 49 медорганизациях Дагестана развернуто 3 818 коек, в том числе с кислородной поддержкой - 1 534 койки.

В Дагестане с 31 марта действует режим самоизоляции, в большинстве районов был введен масочный режим. Глава республики Владимир Васильев в своем выступлении на сессии парламента региона 25 июня сообщил, что расходы, направленные на борьбу с коронавирусной инфекцией в Дагестане, составили 4,8 млрд рублей. По данным регионального оперштаба, на 3 сентября в Дагестане зарегистрировано 11 219 случаев инфицирования, в том числе 74 - за последние сутки, 9 786 человек выздоровели, 505 умерли.