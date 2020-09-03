В небо над Петербургом в честь 75-летия Победы поднялись 2 тыс. дронов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Масштабное шоу дронов в честь окончания Второй Мировой войны состоялось в четверг в центре Санкт-Петербурга. В вечернее небо с площадки малой спортивной арены одновременно поднялись почти 2 200 световых беспилотников, синхронно перестраивавшихся в "живые" картины.

Перед полетом дроны, которые произведены и собраны в Санкт-Петербурге вручную, выложили на поле арены школьники города. По замыслу организаторов, световое представление стало образным отображением подвига советских солдат в Великой Отечественной войне, а также напомнило о победе над Японией, которая поставила финальную точку во Второй мировой войне.

"Сегодня был побит мировой рекорд в категории "наибольшее количество беспилотных летательных аппаратов, одновременно находящихся в воздухе" с результатом 2 тыс. 198 аппаратов", - сказал журналистам главный редактор и основатель книги рекордов России Станислав Коненко.

По словам руководителя шоу дронов Семена Лобко, предыдущий мировой рекорд был установлен в 2018 году, когда в воздух поднялись 2 тыс. 66 дронов. Петербургская компания "Геоскан" подняла свои беспилотники на высоту от 50 до 300 м. Они показывали красочные фигуры высотой 300 м, ширина доходила в некоторые моменты до 600 м. Среди фигур - символы Победы: советский солдат, красная звезда, голубь и надпись "2020 - Год памяти и славы".

Шоу квадрокоптеров получило название "Мирное небо", оно стало одним из мероприятий в рамках Года памяти и славы, признанных сохранить память о Победе во Второй мировой войне, привить и укрепить чувство сопричастности каждого жителя России, вне зависимости от его возраста, к историческим событиям 1939-1945 годов.