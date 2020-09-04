Передача "Что? Где? Когда?" отмечает 45-летие в эфире

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Первый выпуск программы "Что? Где? Когда?", ставшей одной из самых любимых у телезрителей на отечественном телевидении, вышел в эфир ровно 45 лет назад.

"4 сентября - день рождения "Что? Где? Когда?". Мы не ждем поздравлений, нас поздравлять не надо, - сказала ТАСС соавтор передачи, генеральный директор телекомпании "Игра-ТВ" Наталия Стеценко. - Это повод поздравить всех вас, всех, кто хоть раз соприкоснулся с игрой (и в первую очередь телезрителей), тех, кто смотрел игру когда-то. И тех, кто смотрит ее до сих пор. Тех, кто вырос на "Что? Где? Когда?", и тех, кто присоединился недавно, тех, кто присылал вопросы и тех, кто смотрел, возмущался, восхищался и давал советы".

По словам Стеценко, игра для нее лично и всего коллектива - это жизнь. "Наш ответ банален - это наша жизнь. И она прекрасна! И спасибо Владимиру Яковлевичу Ворошилову за то, что подарил нам такую жизнь и такую игру "Что? Где? Когда?" - добавила она.

Интересные факты

Имя ведущего программы долгое время держалось в тайне, его называли "инкогнито из Останкино". Чей именно голос звучит за кадром, зрители узнали лишь спустя пять лет после старта программы, когда в финале игры прозвучали слова: "Вел передачу Владимир Ворошилов".

Первыми призами для победителей были книги, позже клуб стал называться интеллектуальным казино. Девизом передачи тогда стала фраза: "Интеллектуальное казино - единственное место, где можно заработать деньги своим собственным умом". С 2001 года знатоки перестали играть на деньги, теперь выигрывают денежные призы только телезрители. После смерти Ворошилова в 2001 году кресло ведущего занял Борис Крюк, сын Наталии Стеценко. Его имя тоже скрывали, а голос обрабатывали на компьютере. Крюк давно раскрыл карты, но до сих пор знатоки обращаются к нему "Господин ведущий".

В привычном виде "Что? Где? Когда?" вышла спустя два года со дня премьеры, тогда же игроков впервые назвали знатоками. В первом выпуске программы приняли участие две семьи москвичей - Ивановы и Кузнецовы. Съемки проходили у них дома, каждая семья ответила на 11 вопросов, а в эфире две съемки соединили. Первые вопросы для "Что? Где? Когда?" сочиняли редакторы и 11-летний Борис Крюк. Он же стал первым телезрителем, выигравшим у знатоков. Самым загадочным атрибутом игры считается черный ящик. В нем побывали сотни вещей: череп, мыло, дирижерская палочка, свадебное платье, туалетная бумага, будильник, живая бабочка и даже баночка с мочой. Несколько раз за историю игры черный ящик был пуст.

В 2001 году в игре появился "13-й сектор": любой телезритель в прямом эфире может по интернету задать вопрос знатокам. 23 сентября 2018 года был установлен рекорд - телезрители прислали в "13-й сектор" 297 тыс. 64 вопроса.

Символом игры является филин Фомка. Приз "Хрустальная сова" появился в 1984 году, а "Бриллиантовая сова" - в 2002 году. С 1990 года программа выходит в эфир из Охотничьего домика в Нескучном саду.

Зрителей ждут осенние игры 45-го сезона.