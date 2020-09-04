В Гидрометцентре рассказали, в каких регионах России ожидается аномальная жара

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Юг европейской части России ожидает "невыносимая жара" в ближайшие дни. Температура будет выше климатической нормы на 2-6 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На юге европейской территории жара просто невыносимая, причем уже на юге Центрального федерального округа: Белгородская, Курская, Воронежская области - там 35-37 градусов. В Краснодарском крае, Адыгее прогнозируется до 39 градусов", - сообщил он.

По словам Вильфанда, также жара в ближайшие дни ожидается в Сочи, Симферополе - до 37 градусов тепла. Связано это с антициклональным режимом, который установился на европейской части России.

"На всей европейской территории антициклональный режим, но на востоке северные ветры, потому там низкая температура, а на остальной территории - либо на 2-4 градуса, либо на 5-6 градусов выше нормы", - отметил метеоролог.