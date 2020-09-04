{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Гидрометцентре рассказали, в каких регионах России ожидается аномальная жара

Температура в Краснодарском крае и Адыгее поднимется до 39 градусов
Описание
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Юг европейской части России ожидает "невыносимая жара" в ближайшие дни. Температура будет выше климатической нормы на 2-6 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На юге европейской территории жара просто невыносимая, причем уже на юге Центрального федерального округа: Белгородская, Курская, Воронежская области - там 35-37 градусов. В Краснодарском крае, Адыгее прогнозируется до 39 градусов", - сообщил он.

По словам Вильфанда, также жара в ближайшие дни ожидается в Сочи, Симферополе - до 37 градусов тепла. Связано это с антициклональным режимом, который установился на европейской части России.

"На всей европейской территории антициклональный режим, но на востоке северные ветры, потому там низкая температура, а на остальной территории - либо на 2-4 градуса, либо на 5-6 градусов выше нормы", - отметил метеоролог.

Теги
РоссияАдыгеяКраснодарский край
75-летие Победы
"Диктант Победы" прошел в посольстве России в США
Кроме того, несколько сотен соотечественников приняли участие в акции в режиме онлайн
Читать полностью