"Диктант Победы" прошел в посольстве России в США

ВАШИНГТОН, 4 сентября. /ТАСС/. Посольство России в США присоединилось в четверг к всероссийскому историческому диктанту на тему событий Великой Отечественной войны - акции "Диктант Победы". Как передает корреспондент ТАСС с места проведения мероприятия, в Золотом зале представительского здания российской дипломатической миссии присутствовали около полусотни человек, в том числе посол РФ в США Анатолий Антонов. Еще несколько сотен соотечественников приняли участие в диктанте в режиме онлайн.

"Сегодня мы празднуем День воинской славы России - День окончания Второй мировой войны", - рассказал перед началом мероприятия руководитель представительства Россотрудничества в США Марк Калинин, отметив, что праздник ранее перенесли со 2 сентября на 3 сентября. "2 сентября 1945 года на американском линкоре "Миссури" представители Советского Союза, а также представители союзных государств подписали акт о капитуляции Японии, тем самым ознаменовав окончание Второй мировой войны. Поэтому неслучайно, что именно сегодня во всех регионах нашей большой страны, а также 75 странах мира миллионы наших граждан пишут "Диктант победы", - подчеркнул он.

"В Соединенных Штатах Америки сотни наших соотечественников в данные минуты также готовятся к написанию диктанта в режиме онлайн", - отметил Калинин.

"Диктант Победы" - международная историческая акция, которая позволяет гражданам России и других государств проверить свои знания о событиях 1941-1945 годов. Диктант впервые прошел в 2019 году, участие в акции тогда приняли более 150 тыс. человек. В этом году "Диктант Победы" проходит более чем на 10 тыс. площадок по всей России и в 75 странах мира. Он проводится в виде теста, который включает 25 вопросов.