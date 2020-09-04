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Синоптики сообщили, что тайфун "Майсак" уходит из Приморья в сторону Китая

В Приморском гидрометцентре отметили, что влияние тайфуна на погоду в регионе прекратится полностью 4 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Тайфун "Майсак", который в четверг вызвал в Приморском крае ураганный ветер и многочисленные аварии на электросетях, уходит в сторону Харбина в Северо-восточном Китае, где должен будет затухнуть, сообщили ТАСС в Приморском гидрометцентре в пятницу.

"Влияние тайфуна на погоду в Приморье сегодня прекратится полностью. Сейчас вихрь движется в сторону Китая, где в районе Харбина должен будет затухать", - сообщил представитель гидрометцентра.

В пятницу в Приморье ветер ослаб, но останется сильным. В некоторых районах погода прояснилась.

Сформировавшийся несколько дней назад девятый в этом сезоне тайфун "Майсак" усилился утром 1 сентября до супертайфуна. В Приморье он принес ураганный ветер до 43 м/ с и сильные дожди. Режим ЧС из-за ветра был введен в Находке.

Губернатор края Олег Кожемяко поручил к утру пятницы оценить ситуацию в городах и районах, особенно в энергетике. По итогам оценки может быть принято решение о введении режима ЧС краевого уровня.

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