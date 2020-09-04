Движение грузовых и пассажирских поездов восстановлено после урагана в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Грузопассажирское движение поездов в направлении от Владивостока к Ружину и в Находку полностью восстановлено после аварии на линиях электропередач из-за ураганного ветра от тайфуна "Майсак", сообщили ТАСС в пресс-службе Дальневосточной железной дороги в пятницу.

Накануне из-за ветра произошло аварийное отключение внешнего электроснабжения на ряде участков ДВЖД. Отсутствие электропитания вызвало сбой в движении пассажирских и грузовых поездов.

"К настоящему моменту движение всех поездов восстановлено. Пассажирские электрички во время отключения доставлялись до работающих участков сети тепловозами, грузовые поезда частично отменялись. Задержек в движении поездов дальнего следование не было", - сообщили в пресс-службе.

Сформировавшийся несколько дней назад тайфун "Майсак" усилился утром 1 сентября до супертайфуна. В Приморье он принес ураганный ветер до 43 м/с и сильные дожди. Режим ЧС из-за ветра был введен в Находке.

Губернатор края Олег Кожемяко поручил к утру пятницы оценить ситуацию в городах и районах, особенно в энергетике. По итогам оценки может быть принято решение о введении режима ЧС краевого уровня.