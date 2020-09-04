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Пандемия COVID-19

Глава МИД Японии отметил важность сотрудничества при разработке вакцин от коронавируса

Тосимицу Мотэги также подчеркнул необходимость возобновления международных поездок при условии сдерживания распространения инфекции

ТОКИО, 4 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в ходе состоявшейся в четверг видеоконференции со своими коллегами из стран Группы двадцати (G20) отметил важность международного сотрудничества при разработке вакцин от нового коронавируса. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении японского внешнеполитического ведомства.

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"Министр Мотэги рассказал о мерах Японии по контролю за распространением инфекций, в том числе тех, что касаются пограничного контроля и экономической поддержки. Он подчеркнул важность возобновления международных поездок при условии сдерживания распространения инфекции. Министр также отметил важность международного сотрудничества при разработке и поставках вакцин и препаратов от коронавируса, включая помощь развивающимся странам", - сообщил МИД Японии.

Мероприятие прошло под председательством Саудовской Аравии. В совместном коммюнике отмечается, что стороны обсудили важность координации профилактических мер при трансграничном управлении для защиты жизней и средств к существованию. Кроме того, министры признали важность открытия границ, объединения семей и стимуляции мер, позволяющих экономике расти в свете защитных мер, принимаемых организациями здравоохранения.

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ЯпонияПандемия COVID-19
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