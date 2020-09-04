Опрос: половина россиян хочет на пенсии жить у моря

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Почти 50% россиян хотели бы на пенсии переехать к морю насовсем. Такие данные приводятся в исследовании НПФ Сбербанка и маркетплейса авторских туров YouTravel.me (есть в распоряжении ТАСС).

В исследовании говорится, что пятая часть россиян (22,8%) на пенсии хотела бы ездить в экскурсионные и образовательные туры, чуть меньше опрошенных (18,3%) предпочли бы пляжный отдых, а почти половина респондентов (48,3%) мечтает переехать к морю насовсем. При этом самыми комфортными для отдыха пенсионеров российскими регионами считаются Крым, Сочи и Байкал.

"В этом году половина россиян (50,1%) отдыхала или собирается отдыхать в России. Остальные либо отложили отпуск из-за пандемии (37,7%), либо надеются все-таки отдохнуть за границей. При этом более трети (33,6%) путешественников скорее удовлетворены соотношением цены и качества на российских курортах и еще 11,8% полностью всем довольны", - отмечает НПФ Сбербанка.

Около трети опрошенных (31,8%) на вопрос, считают ли они отдых внутри России комфортным, ответили, что их все устраивает. Столько же респондентов (32,9%) отметили слишком низкий уровень сервиса. Лучшими курортами или туристическими центрами для внутреннего туризма россияне считают Сочи (31,1%), Санкт-Петербург (31,1%) и Крым (25,8%). В топ-5 самых комфортных для отдыха мест также входят Москва (23,2%) и Байкал (16,1%).

Для отдыха на пенсии респонденты чаще всего выбирают Крым (36,5%), Байкал (27,2%), Сочи (26,3%), Горный Алтай (23,8%) и Минеральные Воды (23,4%). Интересно, что стереотип о пенсионерах, мечтающих окучивать грядки на даче, судя по ответам респондентов НПФ Сбербанка и YouTravel.me, является мифом - такой вид отдыха выбирает только 14,7% россиян в целом.