Власти Приморья заявили, что ураган не нанес сильного ущерба объектам жизнеобеспечения

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Прошедший в Приморском крае ураган, вызванный тайфуном "Майсак", существенно не повредил объекты жизнеобеспечения в регионе. Об этом сообщила в пятницу журналистам заместитель председателя правительства края Елена Пархоменко.

"Значительного ущерба мы не видим для объектов. Информация по объектам жизнеобеспечения, которые пострадали, есть. Это в основном срыв кровель на котельных, трансформаторных подстанциях, и несколько котельных у нас также остались без дымовых труб", - сказала зампред.

По ее словам, до начала отопительного сезона есть возможность восстановить работоспособность всех поврежденных объектов. Власти готовы справиться с этой задачей собственными резервами, без привлечения дополнительного финансирования.

Она также сообщила, что тайфун оставил без электричества более 150 тыс. человек в Приморье. "Из-за прохождения тайфуна "Майсак" достаточно серьезные нарушения были зафиксированы на объектах электроэнергетики, на объектах водоснабжения. Вчера во второй половине дня особенно пострадали муниципалитеты, которые находятся на юго-западе Приморья. Более 70 муниципалитетов и более 150 тыс. человек остались без света. Порядка 1200 трансформаторных подстанций были отключены и более 70 линий электропередачи разного напряжения", - сказала Пархоменко.

По ее словам, энергоснабжение ряда муниципалитетов уже налажено, сложной остается ситуация в поселениях Хасанского района, также много отключений остается в Октябрьском районе, в Фокино, в Большом Камне, Шкотовском районе.

"В этих районах, особенно Хасанский район, многие жители жалуются на то, что нет света, нет воды, но так как водонасосные станции не могут быть запитаны вследствие множественных порывов на линии электропередачи, <…> есть перебои и в водоснабжении, но там, где они есть, осуществляется подвоз воды",- сказала Пархоменко.

Сформировавшийся несколько дней назад тайфун "Майсак" усилился утром 1 сентября до супертайфуна. В Приморье он принес ураганный ветер до 43 м/с и сильные дожди. Режим ЧС из-за ветра был введен в Находке.

Губернатор края Олег Кожемяко поручил к утру пятницы оценить ситуацию в городах и районах, особенно в энергетике. По итогам оценки может быть принято решение о введении режима ЧС краевого уровня.

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