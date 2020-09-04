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На Амуре в сентябре прогнозируют опасную гидрологическую ситуацию

В Гидрометцентре предупредили о заметном повышении уровня воды в реках

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Уровень воды в реках Среднего и Нижнего Амура повысится до опасных отметок в ближайшие дни. Такая гидрологическая ситуация прогнозируется в течение всего месяца, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В ближайшие дни ветровой режим и осадки приведут к тому, что и на Среднем Амуре, и на Нижнем Амуре будет заметное повышение уровня рек. По расчетам наших коллег из Дальневосточного федерального округа, такая ситуация прогнозируется вообще в течение сентября. Уровень будет повышаться не только до неблагоприятных, но и до опасных отметок", - сказал он.

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