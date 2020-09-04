Врио губернатора Камчатки стал участником молодежного шоу "Накоротке"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов принял участие в молодежном шоу "Накоротке", которое впервые провели в регионе. Он рассказал о курьезных ситуациях из своей жизни и ответил на вопросы зрителей, сообщила ТАСС председатель молодежного правительства региона Екатерина Зубенко.

"Мы ежедневно видим Владимира Солодова в соцсетях, он одни из самых открытых губернаторов России, но почти все его посты касаются работы. Нам интересно было узнать немного больше о его личной жизни, увлечениях, отношениях с друзьями, планах и принципах, поэтому решили провести мероприятие в таком формате - в теплой компании, в уютном месте и расслабленной атмосфере. Оговорюсь сразу: ни один вопрос не был заготовлен заранее, и мы буквально до прибытия Владимира Викторовича держали в секрете имя приглашенного гостя", - сказала Зубенко.

На встрече с молодежью Солодов рассказал, как познакомился с женой, что не очень любит спортивную охоту и рыбалку. Он сказал, что самому себе в подростковом возрасте посоветовал бы меньше учиться, и признался, что в его плейлисте есть песни, за которые ему стыдно, и он бы не хотел, чтобы их услышали другие.

По словам Солодова, в детстве он любил вышивать, а в свободное время играет в логическую игру го. Зимой он планирует покорить склон вулкана на сноуборде. Врио губернатора рассказал также, что ему приходилось жестко прерывать статусного собеседника, который говорил нелицеприятную информацию о его близком друге.

Общение с молодежью в формате "без галстуков" длилось около двух часов. Планируется, что шоу "Накоротке" с приглашенными интересными гостями будет проводиться на полуострове регулярно.

В июне Солодов по итогам исследования центра политической конъюнктуры проектного центра "Инфометр" занял второе место в рейтинге интернет-открытости глав регионов.