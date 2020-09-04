Тайфун "Майсак" смыл мост и подтопил дороги в Благовещенске

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Тайфун "Майсак", вызвавший в четверг в Амурской области ливни и усиленный ветер, нанес ущерб инфраструктуре Благовещенска - потоки воды смыли мост, подтоплены соцучреждения и частные подворья, сообщил в пятницу в своем Instagram мэр города Олег Имамеев.
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Сразу к вчерашнему происшествию. Прежде всего хочу пожелать скорейшего выздоровления ребятам из 10 Б Алексеевской гимназии. Слава Богу, что обошлось без тяжелых последствий. Принимаем все меры, чтобы это больше никогда и нигде не повторилось. И большая просьба: не делать крайнего из учителя. Да, здесь на первом месте человеческий фактор. Но представляете, какой моральный груз сейчас на человеке. Ответственность будем делить солидарно. Главное сейчас усвоить этот урок. По поводу подъездов к путепроводу на Загородной. Вчера отправили претензию подрядчику с требованием устранить замечания. О главном. Тайфун «Майсак», наделавший бед во Владивостоке, сегодня ночью зацепил и нас. Из того, что известно на эту минуту. В Верхнеблаговещенском мощным потоком воды смыло мост (видео в карусели, извините за качество), подтоплены дороги по всему городу, отключились ряд светофоров, подтоплены школы, детские сады и многие другие учреждения и жилые дома, повалены деревья, на площади Ленина перевернут забор. Оперативные службы работали всю ночь, и будут продолжать это делать предстоящий день и предстоящую ночь. Сейчас продолжаем оценивать последствия тайфуна. Прошу с пониманием отнести к ситуации в городе. Это стихия. И чтобы устранить все ее последствия требуется время. Мы прилагаем максимум усилий. Похоже, что водное лето 2020 с аномальным количеством осадков продолжается уже и ранней осенью.
"Из того, что известно на эту минуту. В Верхнеблаговещенском мощным потоком воды смыло мост, подтоплены дороги по всему городу, отключились ряд светофоров, подтоплены школы, детские сады и многие другие учреждения и жилые дома, повалены деревья, на площади Ленина перевернут забор. Оперативные службы работали всю ночь, и будут продолжать это делать предстоящий день и предстоящую ночь. Сейчас продолжаем оценивать последствия тайфуна", - говорится в сообщении.
Последствия обильных осадков в Благовещенске устранялись в середине августа. Тогда был введен режим ЧС, который на территории города продолжает действовать. Количество осадков, выпавших в августе в Благовещенске, почти вдвое превысило средний многолетний уровень и стало наибольшим количеством за 36 лет. По информации синоптиков, в пятницу погода также будет находиться под влиянием циклона, будет пасмурно и дождливо, в отдельных районах ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы.