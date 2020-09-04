Тайфун "Майсак" смыл мост и подтопил дороги в Благовещенске

"Из того, что известно на эту минуту. В Верхнеблаговещенском мощным потоком воды смыло мост, подтоплены дороги по всему городу, отключились ряд светофоров, подтоплены школы, детские сады и многие другие учреждения и жилые дома, повалены деревья, на площади Ленина перевернут забор. Оперативные службы работали всю ночь, и будут продолжать это делать предстоящий день и предстоящую ночь. Сейчас продолжаем оценивать последствия тайфуна", - говорится в сообщении.

Последствия обильных осадков в Благовещенске устранялись в середине августа. Тогда был введен режим ЧС, который на территории города продолжает действовать. Количество осадков, выпавших в августе в Благовещенске, почти вдвое превысило средний многолетний уровень и стало наибольшим количеством за 36 лет. По информации синоптиков, в пятницу погода также будет находиться под влиянием циклона, будет пасмурно и дождливо, в отдельных районах ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы.