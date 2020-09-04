Около 600 детей эвакуировали из школы в Благовещенске, которую начало подтапливать

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Около 600 учащихся гимназии в Благовещенске эвакуированы из-за внезапного поступления воды в здание и угрозы подтопления электрощитовой. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба мэрии города.

"Эвакуация учащихся одного из корпусов гимназии № 25 в Благовещенске началась в связи с тем, что вода стала резко поступать в электрощитовую", - говорится в сообщении.

В ночь с 3 на 4 сентября на Благовещенск обрушился ливень с ураганным ветром, которые принес тайфун "Майсак". В результате подтоплено восемь социально значимых объектов, разрушен временный пешеходный мост, вода зашла на территорию нескольких школ и детских садов. В некоторых учебных учреждениях вода начала подтапливать подвалы. В городе работают бригады по ее откачке.

Последствия обильных осадков в Благовещенске устранялись в середине августа. Тогда был введен режим ЧС, который на территории города продолжает действовать. По информации синоптиков, в пятницу погода также будет находиться под влиянием циклона, будет пасмурно и дождливо, в отдельных районах ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы.