В поселениях Еврейской АО укрепляют дамбы и готовятся к подъему воды в реках

ТАСС, 4 сентября. Спасатели помогают местным властям укреплять дамбы и отсыпать дороги в поселениях Еврейской автономной области, где ждут подъема уровня воды в реках после сильных дождей. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по области в пятницу.

"Это прежде всего села Кукелево, Ленинское, Нижнеленинское, Даниловка, Николаевка, поселок Приамурский, имени Тельмана. <…> была поднята дорога в п. Приамурском. В Ленинском районе укрепили мешками с пескогравием тело дамбы. Задач выполнено много, мы продолжаем следить за гидрологической обстановкой", - приводятся в сообщении слова начальника ГУ МЧС России по Еврейской автономной области Романа Бойко.

В поселениях также устанавливают насосные станции, людей информируют о паводковой обстановке, подъеме уровня грунтовых вод, разливе рек, просят заранее собрать урожай.

"Хочу поблагодарить спасателей за <...> помощь <...> местным администрациям, простым гражданам. Без них <...> мы бы так оперативно со сложившейся ситуацией не справились.<...> нам нужно планово совершенствовать защитные сооружения: возможно делать дополнительные шлюзы в дамбах. Будем прорабатывать вопрос о закупке высокомощных откачивающих насосов, которые помогут бороться с дождевыми и грунтовыми водами", - цитирует пресс-служба главу Николаевского городского поселения Игоря Марданова. Он отметил, что приобретение насоса - затратное мероприятие, однако больше расходов область несет в связи с оценкой ущерба от подтоплений, выплатой компенсаций, судами. "В этом году при поддержке врио губернатора Ростислава Гольдштейна мы сделали подъездной путь к телу дамбы, на следующий уже тоже наметили планы, подадим соответствующие заявки в бюджет", - сказал Марданов.

Сейчас в поселениях подтоплены пустыри, ряд дворов, несколько участков дорог, уточнили ТАСС в региональном главке МЧС. Значительные подтопления отмечаются в областном центре городе Биробиджане. По данным городской администрации, вода зашла на территорию одного многоквартирного дома и пяти частных дом, один дом освободился от воды. В пункте временного размещения на базе техникума находятся 10 взрослых и восемь детей. Местные власти организовали для них бесплатное трехразовое питание. Также водой залило свыше 220 дворов. Специальные комиссии оценивают ущерб, урожай погиб на более чем 740 подворьях. Вода зашла и на четыре дороги в Биробиджане, объезды есть. По необходимости людям в городе подвозят питьевую воду.

Непогода

Ситуация с паводками в регионе может усугубиться в ближайшее время. По прогнозам синоптиков, к региону приближаются два сильных циклона. Опасения вызывают уровни воды у населенных пунктов вдоль берега Амура, растущие после прошедших ранее дождей. В ночь на пятницу в регионе также прошли ливни, порывы ветра достигали 19 м/с. В Биробиджане повалило деревья, отключилась электроэнергия по нескольким улицам. Сейчас специалисты работают над возобновлением подачи электричества.

Погода в регионе ненадолго улучшилась, осадков нет.