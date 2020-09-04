В Мехико прошел концерт по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны

МЕХИКО, 4 сентября. /ТАСС/. Серия мероприятий, приуроченных к 75-летию окончания Второй мировой войны, прошла в четверг в культурном центре им. Мигеля Идальго в столице Мексики. Его гости получили возможность ознакомиться с выставкой репродукций работ советских художников, посвященных Великой Отечественной войне, экспозицией "Военный плакат", а также принять участие в акции "Диктант Победы".

Главным событием вечера стал праздничный концерт, участники которого представили зрителям песни и танцы военных лет. "Это первые мероприятия такого рода, которые проводятся очно после завершения карантина, введенного в Мексике из-за распространения коронавируса, - рассказал корреспонденту ТАСС представитель Россотрудничества в Мексике Андрей Пахомов. - С учетом по-прежнему действующих ограничений число гостей было ограничено, но мы видим большой интерес, зал был практически полон". По словам Пахомова, власти Мехико, понимая значение даты завершения Второй мировой войны для России, дали возможность провести концерт на одной из лучших площадок округа Мигель-Идальго.

Перед началом выступления в культурном центре состоялось возложение цветов и установка зажженных свечей у фотографий участников войны в рамках акции "Стена памяти". "В связи с тем, что 9 мая нам не удалось ее провести, мы решили приурочить ее к 3 сентября", - отметил представитель Россотрудничества.

После концерта был организован "Диктант Победы". Это международная историческая акция, позволяющая гражданам России и других государств проверить свои знания о событиях 1941-1945 годов, отвечая на задания в тестовой форме. Диктант впервые состоялся в 2019 году, тогда участие в нем приняли свыше 150 тыс. человек. В этом году он прошел более чем на 11 тыс. площадок по всей России и в 75 странах мира.