Ливень в Благовещенске побил рекорд по выпавшим осадкам 35-летней давности

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Ливень в Благовещенске в ночь на пятницу, который принес тайфуна "Майсак", побил рекорд 35-летней давности. За ночь в областной столице выпало 52 мм осадков, сообщается на странице в Instagram Амурского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Неудивительно, что ночной дождь, прямо связанный с влиянием бывшего тайфуна "Майсак" на Приамурье, стал рекордом этого дня в Благовещенске: прежний самый сильный дождь 4 сентября отмечен в 1985 году, когда за сутки выпало 35,8 мм. В 2020-м только за ночь 52 мм", - говорится в сообщении.

Сильные ливни прошли в южных и центральных районах, где выпало от 22 до 49 мм осадков. Самое большое количество осадков на утро пятницы зафиксировано в Благовещенском и Ивановском районах, здесь выпало 56-60 мм, что составляет около 80% месячной нормы.

По прогнозу синоптиков, дождливая погода на территории Амурской области сохранится в ближайшие дни, местами дожди будут сильными.

В ночь с 3 на 4 сентября на амурскую столицу обрушился ливень с ураганным ветром, который принес тайфун "Майсак". В результате повалено 15 деревьев, подтоплено восемь социально-значимых объектов, разрушен временный пешеходный мост, вода зашла на территорию нескольких школ и детских садов. В городе продолжает действовать режим ЧС, введенный в августе.