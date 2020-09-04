В Хабаровском крае сняли все введенные из-за коронавируса ограничения

ХАБАРОВСК, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края отменили все введенные ранее из-за пандемии ограничения, сообщается на сайте регионального правительства в пятницу. Для пожилых отменен режим самоизоляции.

"С сегодняшнего дня на территории Хабаровского края отменены ограничения, установленные ранее в связи с распространением COVID-19. Соответствующее постановление подписал врио главы региона Михаил Дегтярев", - говорится в сообщении.

В регионе разрешено проведение массовых культурных и спортивных мероприятий. При этом, Роспотребнадзор рекомендует соблюдать в общественных местах социальную дистанцию не менее 1,5 метра. Так, в субботу состоится футбольный матч между командами "СКА-Хабаровск" - "Торпедо" (Москва). Зрителей будут рассаживать согласно нормам социального дистанцирования. В арене "Ерофей" возобновились сеансы массового катания.

Для жителей края старше 65 лет отменен режим самоизоляции. Однако им, как и всем остальным, рекомендовано носить маски в местах массового скопления людей, в том числе в общественном транспорте. Предприятиям и организациям необходимо и впредь проводить мероприятия по дезинфекции помещений, в том числе обеспечить на входе в здание возможность обработки рук антисептиками.

"В крае отменяются ограничительные мероприятия. Это решение принято, чтобы жители края могли постепенно вернуться к привычному образу жизни. Работать, гулять в парках, заниматься спортом. Я прошу вас беречь себя и своих близких, соблюдать социальную дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты", - цитирует пресс-служба главу региона Дегтярева.

Ранее в регионе разрешили работу кинотеатров, театров, домов культуры, общепита, организаций дополнительного образования, открылись спортивные учреждения, музеи, аттракционы на открытом воздухе, торговые центры. С начала пандемии в Хабаровском крае зарегистрировано свыше 9,9 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 87 человек.