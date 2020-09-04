Белый медведь вышел к школе в селе на севере Чукотки

ТАСС, 4 сентября. Девять полярных хищников замечены в окрестностях села Рыркайпий городского округа Эгвекинот на Чукотке. Одного хищника местные жители в пятницу отогнали от местной школы, сообщили ТАСС в правительстве региона.

"Для жителей Рыркайпия в таком опасном соседстве нет ничего удивительного - хищники там часто выходят к людям. Именно поэтому в селе постоянно базируется бригада "Медвежьего патруля", которая отгоняет медведей. Один из зверей так осмелел, что вышел к местной школе - его пришлось отгонять на квадроцикле", - сказал собеседник агентства.

Уточняется, что выход медведей к людям в Рыркайпии в это время года - обычное явление: хищники уйдут в море, когда оно покроется льдом. Ранее в окружном правительстве ТАСС сообщали, что белый медведь замечен и в окрестностях Певека, где живут более 4,4 тыс. человек. Это же событие для населенного пункта, скорее, исключительное: обычно хищники так близко к городам не подходят.

Руководитель организации "Медвежий патруль" Валерий Калярахт рассказал ТАСС, что такое опасное сближение хищника с людьми может быть вызвано изменениями климата: "Льда на море все меньше, "встает" он все позднее, и медведям просто некуда деваться. Поэтому они и выходят на сушу", - сказал Калярахт.

Численность чукотско-аляскинской популяции белого медведя оценивается примерно в 3 тыс. особей, и ежегодно эти хищники выходят к людям в поисках пищи. В 2019 году село Раркайпий почти месяц находилось в окружении 60 голодных белых медведей.