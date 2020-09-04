Камчатка дополнительно получит 20 млрд рублей на развитие за три года

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития Камчатского края провело примерную оценку финансовых перспектив региона по итогам визита премьер-министра Михаила Мишустина в августе. Власти региона в ближайшие три года ожидают приток инвестиций на сумму более 20 млрд рублей, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"В целом, мы ожидаем общий приток инвестиций, как бюджетных, так и внебюджетных в экономику Камчатского края в следующие три года как минимум в размере 20 млрд рублей. Реализация проектов, которые стоят за этими средствами, окажет безусловно положительное влияние и на социальную сферу, и на экономические показатели Камчатки", - цитирует пресс-служба врио министра экономического развития региона Юлию Морозову.

По ее словам, уже принятое решение о выделении средств на продолжение строительства краевой больницы и реализация этого проекта, повлияют на продолжительность жизни населения Камчатского края. Так, благодаря современным методам диагностики и лечения патологии сердечно-сосудистой системы, смертность от болезней системы кровообращения снизится в 1,3 раза, а создание централизованного отделения травматологии и ортопедии позволит сократить смертность от ДТП в 1,6 раза. Также инвестиционный поток должен благоприятно сказаться на снижении оттока молодежи с Камчатского края.

Ранее в региональном правительстве ТАСС сообщали, что в перечне поручений Михаила Мишустина - выделение средств на строительство краевой больницы, расселение аварийного жилья и окончание строительства театра кукол, обеспечение строительства плавучего комплекса регазификации, строительство дороги к будущему курорту "Парк "Три вулкана", открытие на Камчатке международного научно образовательного центра и другие.