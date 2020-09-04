В Хабаровском крае паводком подтопило 940 домов и дворов

ХАБАРОВСК, 4 сентября. /ТАСС/. Уровень воды продолжает подниматься в Амуре и других реках Хабаровского края, уже подтоплены 940 дворов и дач, а также некоторые дороги. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону в пятницу.

"В настоящее время на территории Хабаровского края в результате дождевого паводка, обильных осадков и подпора грунтовых вод отмечаются подтопления в шести населенных пунктах пяти муниципальных образований. Всего подтоплены 940 придомовых территорий и дачных участков, а также шесть участков внутрипоселковых дорог", - говорится в сообщении.

Дачи в основном топит на островной части Хабаровска - на островах Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный. Вода зашла на более чем 800 участков. На месте дежурят спасатели, оказывая дачникам необходимую помощь. Уровень воды в Амуре у Хабаровска поднялся на 8 см за сутки, составив 481 см, что на 31 см выше границы неблагоприятных явлений. Критическим для города уровнем является 600 см. "До этой черты вода не дойдет. Однако власти заранее предусмотрели меры на случай негативного сценария. В городе определены места для развертывания нососных групп, спланирована защита набережной и возможная отсыпка прохода в затон в районе улицы Пионерской, как это было при прошлогоднем паводке", - сообщается на сайте правительства Хабаровского края. К концу недели, по прогнозам синоптиков, вода поднимется до 500 см. В городе затопило нижнюю прогулочную часть набережной.

По Комсомольску-на-Амуре, по данным региональных властей, прогнозы более оптимистичные, однако и там заранее предусмотрели противопаводковые мероприятия, в частности, будет укреплена Мылкинская дамба.

Значительные подтопления отмечаются в настоящее время в небольшом селе Корсаково-2 в пригороде Хабаровска. Из-за подъема уровня воды в Амурской протоке число подтопленных территорий продолжает расти. Сейчас там подтоплено 11 придомовых территорий и 113 дач. Также водой покрыты два участка внутрипоселковой дороги. На месте дежурят спасатели. Накануне они помогли владельцам одного из домов вынести мебель и технику. Люди уже не только собрали урожай, но и выкапывают молодые деревья, которые посадили этой весной, - паводок они не переживут.

Подтопления также отмечаются в селе Бычиха, где вода стоит на четырех дачных участках, нарушено дорожное сообщение между поселениями Дубовый мыс и Гасси. Однако к обоим населенным пунктам есть проезд через федеральную автодорогу Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре. Подтоплен также один участок дороги в поселении Гайтер. Есть объездные пути. Еще по одному участку дорог подтоплено в поселениях Кедровое и Видное. Сообщение с ними также имеется.

Режим повышенной готовности

Накануне из-за угрозы паводков в Хабаровском крае был введен режим повышенной готовности.

Юг Дальнего Востока оказался под влиянием тайфунов. Наиболее сильные осадки с ветром прошли в Приморье и в Амурской области, дожди лили в Хабаровском крае и в соседней Еврейской АО, отмечался сильный порывистый ветер. Сейчас погода ненадолго улучшилась, но снова испортится через несколько дней.