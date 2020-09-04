В Находке после урагана устранили большинство повреждений на электросетях

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Повреждения электросетей устранили после ураганного ветра и дождя в большинстве районов Находки, подача электричества нарушена в одном из микрорайонов города и на территории садовых товариществ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Находкинского городского округа в пятницу.

"Работы по восстановлению электроснабжения велись в вечернее время и ночью. Сейчас отключения света сохраняются в частном секторе микрорайона Падь Ободная, со вчерашнего дня там уже подключили 192 дома", - сказали в пресс-службе и отметили, что там сейчас восстанавливают оборванные ветром провода.

В городском округе продолжается работа по вывозу поваленных деревьев, количество которых в городской администрации не сообщают. Ведутся работы и на городской набережной, в районе пляжа Рица (в бухте Прозрачная) на берег которой сильными волнами выбросило большое количество крупных камней. Морская вода вчера доходила до прогулочной зоны общественного пространства, в результате разгула стихии была повреждена брусчатка.

Специалисты уже приступили к восстановлению крыши малоэтажного жилого дома по улице Спортивная. Ветром там сорвало треть кровли, на ночь оголившиеся участки кровли закрыли тентом. Сейчас ремонтная бригада демонтирует поврежденные стихией фрагменты и приступают к восстановлению крыши.

Школы городского округа работают в штатном режиме. Из-за обрывов на электросетях два детских сада не смогли сегодня принять детей. "К электричеству учреждения подключили ночью, но пищевые блоки в этих садах не смогли приступить к работе в установленное время. В связи с этим, детей там примут только в понедельник", - сказали в городской администрации.

В четверг на территории Находкинского городского округа ввели режим чрезвычайной ситуации из-за ураганного ветра и дождя, вызванных прохождением тайфуна "Майсак". В четверг ураганный ветер в Приморье достиг рекордной скорости - 43 м/с. Синоптики прогнозировали осадки свыше 50 мм и волны высотой до пяти метров в заливе Петра Великого.