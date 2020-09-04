В Приморье с уходом тайфуна возобновили торжества в честь окончания Второй мировой войны

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Праздничные мероприятия в честь окончания Второй мировой войны возобновили в Приморье в пятницу после ухода из региона тайфуна "Майсак", сообщили ТАСС в Минкультуры и архивного дела края.

В четверг ураганный ветер в четверг помешал работе площадок на центральной площади Владивостока.

"Сегодня все локальные площадки на центральной площади Владивостока, призванные познакомить жителей и гостей города с историей крупнейших боевых событий, работают", - сказали в министерстве.

В частности, в центре Владивостока открыли аллею памятников, на которой разместили копии знаменитых мемориалов воинской славы, таких как триптих "Родина-мать зовет!", "Мамаев курган" и "Воин-освободитель". Отдельную площадку выделили для игры в морской бой, каждая из сторон поля составляет два метра, а специально возведенная стена надежно скрывает расположение кораблей противника.

Для детей работает зона для рисования, где ребята могут разукрасить в яркие цвета макеты подводных лодок, кораблей, танков и самолетов. Инсталляция в виде книги познакомит гостей с историями пионеров, внесших свой вклад в победу в Великой Отечественной войне.

Во время акции "Шар Победы", которая состоится в 18:00 (11:00 мск) с центральной площади Владивостока запустят аэростат со словами благодарности за совершенный в годы войны подвиг. В 21:30 (14:30 мск) на фасаде здания регионального правительства начнется показ документального фильма, посвященного участию Приморского края во Второй мировой войне.

Сформировавшийся несколько дней назад тайфун "Майсак" усилился утром 1 сентября до супертайфуна. В Приморье он принес ураганный ветер до 43 м/с и сильные дожди. Режим ЧС из-за ветра ввели в Находке. Без электроэнергии в разные моменты остались до 100 тыс. жителей края, ветер срывал крыши со зданий. Во время урагана три человека погибли, 55 пострадали.