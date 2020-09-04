СМИ: Берлускони госпитализировали с коронавирусом для сдачи анализов

РИМ, 4 сентября. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, у которого был выявлен новый коронавирус, помещен в Милане в клинику "Сан-Раффаэле". Как сообщил в пятницу новостной телеканал Rai News 24, госпитализация продиктована необходимостью проведения дополнительных анализов.

Ранее 83-летний Берлускони заявил, что чувствует себя хорошо. После выявления заражения 2 сентября он находился в своей резиденции в Аркоре на карантине. Источники в больнице утверждают, что состояние политика опасений не вызывает. Несколько лет назад Берлускони перенес сложную операцию на сердце.