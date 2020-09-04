В Мурманской области на выплаты медикам в пандемию дополнительно выделили 119 млн рублей

МУРМАНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Мурманской области решили выделить дополнительно медикам, которые работают с пациентами с коронавирусом, 119 млн рублей из резервного фонда регионального правительства. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Чибис, сообщает в пятницу оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом.

"Больше 119 миллионов рублей выделены на региональные стимулирующие выплаты для наших медиков. На доплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку, а также за выполнение особо важных работ сотрудникам областных медицинских организаций пойдут средства из резервного фонда правительства Мурманской области", - говорится в сообщении.

В правительстве уточнили, что деньги предназначаются специалистам, оказывающим медицинскую помощь заразившимся коронавирусом, и работникам, обеспечивающим условия для оказания этой помощи.

Стимулирующие выплаты медицинским работникам уже назначались в мае и июле, деньги в объеме 73 млн рублей и 55 млн рублей соответственно выделялись также из резервного фонда.

По данным оперативного штаба региона на 3 сентября, в Мурманской области выявили 73 новых случая заражения коронавирусом, из них 62 в Мурманске. Общее число подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции в регионе составляет 13 040, 10 555 пациентов выздоровели, 2 319 человек находятся на лечении, 166 человек умерли.