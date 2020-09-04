На Ставрополье нашли пропавшую трехлетнюю девочку

СТАВРОПОЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Поисковики нашли живой трехлетнюю девочку, которая пропала утром 1 сентября в селе Северном на Ставрополье. Об этом в пятницу сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт".

"Найдена, жива! Всем большое спасибо за помощь", - сообщается на региональной странице поисково-спасательного отряда в Instagram.

Подробностей исчезновения ребенка пока нет. В управлении СК по краю ТАСС пояснили, что пока нет оснований подозревать, что в отношении девочки было совершено преступление, однако происшествие изучается более тщательно, и точные выводы будут сделаны позже.

Девочку обнаружил доброволец, участвовавший в поисках, ребенок находился в глубоком лесном овраге приблизительно в 3 км от дома. "На месте обнаружения ребенка осмотрел медицинский работник. Видимых телесных повреждений на ее теле не имеется. Вместе с тем для тщательного осмотра сейчас девочка доставлена в больницу", - сообщили журналистам в пятницу в управлении СК по региону.

В поисках ребенка принимали участие больше 200 человек: следователи, полицейские, в том числе кинологические расчеты МВД, сотрудники МЧС, казаки и добровольцы, включая волонтеров из Адыгеи и Кабардино-Балкарии.