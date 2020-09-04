В СФ поддерживают законопроект о наказании за воспрепятствование работе адвокатов

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддерживает разработанный Минюстом законопроект об уголовной ответственности за воспрепятствование адвокатской деятельности, так как он направлен на установление дополнительных гарантий реализации принципа состязательности сторон. Об этом заявил журналистам в пятницу глава комитета Андрей Клишас.

"Согласно статье 123 Конституции Российской Федерации, судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Мы, конечно же, поддерживаем концепцию законопроекта, направленного на реализацию этого конституционного принципа" - заявил Клишас.

Законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс РФ новой статьей ("Воспрепятствование законной деятельности адвоката"), устанавливающей ответственность за вмешательство в какой бы то ни было форме в законную деятельность адвоката в целях воспрепятствования осуществлению его профессиональных полномочий. Санкции предлагается применять, если такое деяние повлекло существенный вред правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства. "Таким образом, обосновано ограничивается сфера применения новой нормы", - отметил Клишас.

Он добавил, что комитет детально рассмотрит законопроект после его поступления в Совет Федерации и даст подробный отзыв.

Ранее на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован законопроект Минюста РФ, устанавливающий уголовную ответственность за воспрепятствование деятельности адвокатов. Документом предлагается ввести в УК РФ новую статью 294.1 ("Воспрепятствование законной деятельности адвоката"), предусматривающую штраф до 80 тысяч рублей либо 360 часов обязательных работ, либо один год исправительных работ. Если преступление совершенно группой лиц по предварительному сговору или с использованием своего служебного положения, то штраф составит от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Также могут быть назначены принудительные работы на срок до 2 лет или лишение свободы на тот же срок. При применении насилия к адвокату при воспрепятствовании его работе будет грозить до 5 лет лишения свободы.