Минуту молчания объявили в Ливане в память о погибших из-за взрыва в Бейруте

БЕЙРУТ, 4 сентября. /ТАСС/. Командование ливанской армии объявило в пятницу о проведении в 18:00 местного времени (совпадает с московским) минуты молчания в память о погибших в результате взрыва в морском порту Бейрута.

"Спустя месяц после взрыва 4 августа в бейрутском порту мы проведем в 18:07 минуту молчания в память о 190 погибших, которая будет сопровождаться колокольным звоном и пением муэдзинов с минаретов", - говорится в заявлении, переданном армейской пресс-службой.

В нем указывается, что движение в центре города рядом с зоной морского порта будет остановлено. Командование ВС Ливана пожелало также скорейшего выздоровления всем пострадавшим гражданам.