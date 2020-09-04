В Московской духовной академии ввели карантин из-за коронавируса у ректора

"3 сентября руководство Московской духовной академии по согласованию с учебным комитетом и руководством Троице-Сергиевой лавры ввело карантинный режим в академии. Данное решение обусловлено выявлением коронавирусной инфекции у ректора МДА епископа Звенигородского Феодорита", - сообщается на сайте академии в пятницу.

В учебном заведении отметили, что болезнь ректора протекает в легкой форме, он чувствует себя хорошо. "Вместе с тем, чтобы не подвергать риску студентов и преподавателей, ректор принял решение изолироваться в больнице за пределами академии", - указано в сообщении.

В настоящее время, по информации сайта МДА, ни у одного студента, сотрудника или преподавателя академии, кроме ректора, коронавирус не выявлен. "Учебный процесс продолжается в полном объеме в дистанционной форме. В ближайшее время планируется организованная проверка на наличие вируса у всех студентов и сотрудников академии. В случае благоприятного результата карантинные меры будут сняты", - говорится в сообщении.

МДА находится в Сергиевом Посаде, расположена в стенах Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) назначил епископа Феодорита ее ректором 25 августа 2020 года. Ранее эту должность занимал епископ Скопинский и Шацкий Питирим (Творогов).

26 апреля сообщалось, что все 136 человек, оставшихся во время пандемии в академии, прошли тестирование на коронавирусную инфекцию. У 52 из них, включая епископа Питирима, был выявлен положительный результат. Впоследствии епископ Питирим сообщил в своем канале в Telegram, что вылечился от коронавирусной инфекции. 10 мая он заявил о выздоровлении почти всех заразившихся коронавирусом студентов.