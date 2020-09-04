В Волгоградской области продлили самоизоляцию для пожилых граждан

ВОЛГОГРАД, 4 сентября. /ТАСС/. В Волгоградской области до 20 сентября продлили самоизоляцию для граждан старше 65 лет. Об этом говорится в постановлении губернатора региона Андрея Бочарова, опубликованном в пятницу.

"Абзац второй подпункта 3.3 после слов "06 сентября 2020 г." дополнить словами "с 7 по 20 сентября 2020 г.", - говорится в документе. В предыдущей редакции режим самоизоляции пожилых людей действовал до 6 сентября.

Как уточнили в администрации, пожилым людям рекомендуют вызывать врача на дом, а также, в случае необходимости, продлевать больничные листы по телефону. Отмечается, что самоизолироваться можно на даче.

В Волгоградской области уже возобновили работу кафе и рестораны, спортивные залы, гостиницы. С 1 сентября власти приняли решение открыть детские сады и школы в обычном режиме, а со 2 сентября разрешили работать бассейнам и оказывать населению спортивно-оздоровительные услуги. В регионе, по последним данным облздрава, выявлено 12 407 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 9 019 человек, 108 пациентов умерли.