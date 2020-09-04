Путин поздравил участников игры "Что? Где? Когда?" с 45-летием со дня выхода в эфир

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил участников, организаторов и зрителей телевизионной игры "Что? Где? Когда?" с 45-летием со дня выхода в эфир. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Стартовав в эфире 4 сентября 1975 года, с первых же выпусков программа завоевала небывалую популярность, стала одной из интереснейших интеллектуальных, просветительских передач на отечественном телевидении. Благодаря творческому содружеству команд знатоков и зрителей, сложным вопросам и поискам правильных ответов в студии создается особая, проникнутая искренними эмоциями атмосфера, которую так ценят любители знаменитой телевизионной игры", - подчеркнул президент.

Путин также отметил содействие основателей и ветеранов клуба знатоков преемственности поколений и сохранению сложившихся традиций, а также пожелал им успехов.

"Что? Где? Когда?" - интеллектуальная телевизионная викторина. Идея ее создания принадлежала телережиссеру Владимиру Ворошилову и редактору Наталии Стеценко. Впервые вышла в эфир 4 сентября 1975 года в 21:30 на первой программе Центрального телевидения СССР как подрубрика передачи "В эфире - Молодость". В этом выпуске соревновались, отвечая на вопросы, две семьи. Впоследствии похожая концепция использовалась в телеигре "Счастливый случай" (выходила в эфир в 1989-2000 годах). Игра выходит на Первом канале (в 1995-2002 годах выходила на ОРТ). После смерти Владимира Ворошилова в 2001 году ведущим-крупье стал Борис Крюк (сын Наталии Стеценко). Производством телепередачи с 1990 года занимается ООО "Телекомпания "Игра-ТВ". "Что? Где? Когда?" является семикратным обладателем премии "ТЭФИ".