Число заразившихся коронавирусом в России возросло за сутки на 5 110

МОСКВА, 4 сентября . /ТАСС/. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России впервые с 15 августа превысило 5 тысяч - было зарегистрировано 5 110 новых заболевших. Как сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции, общее число заразившихся достигло 1 015 105 человек.

Согласно данным штаба, суточный рост 20 дней не превышает 0,5%.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Чукотском АО (0%), Чеченской Республике и Московской области (по 0,2%), Москве, Ямало-Ненецком и Ненецком АО, Республике Тыва, Смоленской и Тульской областях (по 0,3%).

В частности, новые 692 случая выявлены в Москве, 193 - в Санкт-Петербурге, 164 - в Московской области, 145 - в Нижегородской области и 142 - в Ростовской области.

Всего в настоящее время в России продолжают лечение 164 709 человек.

Вылечившиеся и умершие

Число вылечившихся пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 5 812, всего уже выздоровели 832 747 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 82% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки выписали 1 196 пациентов в Москве, 296 - в Волгоградской области, 253 - в Воронежской области, 211 - в Ульяновской области, 125 - в Московской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России увеличилось за сутки на 121 человек против 114 днем ранее. Всего от инфекции умерли 17 649 человек, что составляет 1,74% от всех инфицированных.

За сутки было зарегистрировано 20 летальных исходов в Санкт-Петербурге, 10 - в Москве, по 6 - в Ростовской области и Красноярском крае, еще в 42 регионах число умерших не превышало 5.